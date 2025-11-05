ERC de l’Alt Pirineu demana la dimissió de l’alcalde de Naut Aran

L'executiva d'ERC de l'Alt Pirineu i Aran, en una assemblea a la Seu d'Urgell (RàdioSeu)
La Federació d’ERC a l’Alt Pirineu i Aran han emès un comunicat en què demana la dimissió “avui mateix” de l’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela (CDA). La petició arriba després que el Jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida ha imposat a Ruiz-Canela una multa de 3.240 euros, i el pagament d’una indemnització de 15.000 euros, en el judici per un cas d’assetjament sexual a una jove en una discoteca de Vielha, l’any 2022. La sentència també li ordena una prohibició d’atansar-se a menys de 200 metres de la demandant.

Des d’ERC han afirmat que “en casos d’assetjament sexual la impunitat hauria de ser zero, per un respecte a la víctima i per un respecte a la societat on vivim”, i hi afegeixen que “si ets un càrrec públic, doncs encara més”, perquè opinen que “no serveix aquella frase de ‘s’ha de separar la vida personal i la vida política'”. Segons la formació política, “els fets parlen per ells sols” i remarquen que segons recull la sentència “al juny de 2022 l’alcalde de Naut-Aran va aixecar la faldilla a una noia, sense consentiment, quan ballava en una discoteca de Vielha”.

L’executiva d’Esquerra Republicana a l’Alt Pirineu i Aran han expressat “el suport i escalf a la víctima i a la seva família” i creuen que fets com aquests “no han de quedar impunes” i que “són incompatibles amb el seu càrrec públic al capdavant del consistori”, perquè “un alcalde ha de donar exemple a la societat”. 

L’Ajuntament de Naut Aran el conformen 5 regidors de Convergència Democràtica Aranesa (que governa amb majoria absoluta), 3 d’Unitat d’Aran-PSC i 1 d’ERC-AM. Després de conèixer la sentència, els dos grups de l’oposició han demanat la dimissió de César Ruiz-Canela. Tanmateix, l’alcalde ha descartat aquest extrem perquè considera que els fets pels quals l’han condemnat no ho justifiquen. 

