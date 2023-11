Sessió del Club de lectura a Encamp sobre José Saramago

Cartell de la sessió del Club de lectura d’Encamp sobre José Saramago (Comú d’Encamp)

Nova sessió del Club de lectura a Encamp per a aquest mateix dilluns, dia 27 de novembre. L’activitat tindrà lloc a la Biblioteca Comunal de la parròquia a partir de les 19 hores. “Objecte quasi” és el títol escollit per a aquesta jornada d’avui. L’acte és gratuït i recomanat per a adults.

Avui és presentarà un recull de relats del reputat escriptor, José Saramago, a càrrec de Filipa Soares, coordinadora de l’Instituto Camões de Cooperação e da língua de Portugal. El club se centrarà en una obra traduïda al català de l’autor portuguès, Premi Nobel de Literatura.