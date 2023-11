Aquest dimarts, nova sessió de les “Píndoles Tecnològiques” a Encamp

Cartell de la segona edició de les píndoles tecnològiques (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ofereix una segona edició de les ‘Píndoles Tecnològiques’. La iniciativa es va posar en marxa l’any 2021 i s’emmarca en el pla de dinamització ‘Fem Parròquia’, on un dels eixos de treball és l’acompanyament al sector empresarial a través de projectes que impulsin la formació, la professionalització i el talent del capital humà. Aquest dimarts se celebrarà la segona de les sessions.

Aquestes formacions pretenen apropar petites/mitjanes empreses, comerços i autònoms a diferents eines digitals del mercat amb l’objectiu d’ajudar a millorar la competitivitat del teixit empresarial de la parròquia. La temàtica d’enguany gira al voltant del màrqueting digital i la intel·ligència artificial.

Les formacions són gratuïtes i s’imparteixen de forma virtual a través de la plataforma Microsoft Live Teams. En total hi ha quatre sessions -una de les quals ja s’ha celebrat- i les inscripcions es poden fer omplint un formulari a través de comuencamp.ad. Les inscripcions es poden realitzar com a màxim fins al dia abans de cada sessió.

Per a assistir a les formacions en línia només caldrà disposar d’Internet i d’un dispositiu, ja sigui un ordinador, tauleta o el telèfon mòbil. Un cop feta la inscripció, el comú facilitarà als inscrits l’enllaç per a assistir a les diferents sessions.

Aquestes formacions no són cursos per a obtenir cap titulació. Tenen l’objectiu de posar a disposició dels participants diferents eines que puguin facilitar el seu dia a dia en l’àmbit del màrqueting empresarial, dissipant-los així de barreres i dubtes a l’hora de prendre iniciatives, especialment per a aquelles generacions que no són nadius digitals.





Detall de les sessions formatives de la segona edició de les ‘Píndoles Tecnològiques’

Totes les ‘píndoles’ es faran de les 10:00 a les 12:00 hores. La primera va tenir lloc el passat 21 de novembre sota el títol ‘Intel·ligència artificial i màrqueting digital per a la meva petita/mitjana empresa’.

La segona formació es durà a terme demà dimarts, el 28 de novembre, i es titula ‘Com puc mesurar la presència de la meva empresa a Internet i a les xarxes socials?’. En aquesta sessió s’explorarà la importància de la recopilació i interpretació de dades en el màrqueting digital, fent especial menció a les xarxes socials.

Pel que fa a la tercera ‘píndola’, es farà el 12 de desembre amb el títol ‘Què hem de saber per contractar una empresa que m’ajudi amb el màrqueting digital?’. En aquesta ocasió es parlarà dels aspectes econòmics del màrqueting digital i com les empreses poden col·laborar amb agències especialitzades.

El cicle de formacions es tancarà el 19 de desembre amb la sessió ‘Puc tenir un nou espai a Internet gràcies a la Guia d’Empreses d’Encamp?’. En aquesta proposta s’explicarà la nova plataforma de la guia d’empreses de la parròquia d’Encamp que en breu estarà en funcionament.

Les tres primeres sessions les impartirà l’empresa encampadana Sinzerad i la darrera la farà l’empresa Andornet.

El programa complet amb més detall sobre les diferents sessions es pot consultar aquí.