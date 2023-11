Patrick Pelegrina i Bernat Lomero, al Campionat d’Europa de piscina curta de Romania

Els nedadors andorrans Patrick Pelegrina i Bernat Lomero (FAN / Chero Visuals)

Patrick Pelegrina i Bernat Lomero seran els representants d’Andorra en el Campionat d’Europa de natació en piscina de 25 metres, que tindrà lloc del 5 al 10 de desembre a Otopeni-Bucarest, Romania, segons comunica la Federació Andorrana de Natació (FAN), un cop finalitzat el període de temps de classificació descrit en la normativa FAN de participació.

La data límit per a classificar-se era aquest passat divendres, dia 24 de novembre, a les 00.00 hores. L’European Short Course Swimming Championships, és l’últim gran torneig aquàtic continental del calendari fins al final de l’any.

Bernat Lomero, del CN Lleida, competirà en les proves de 50 i 100 metres papallona i en els 50 i 100 metres lliures. Patrick Pelegrina del CE Mediterrani, ho farà en les proves de 50 i 100 metres braça i en els 100 metres estils. La participació representa la desena internacionalitat per a ambdós nedadors.

Tradicionalment, la temporada final que clou el cicle olímpic, impulsa i eleva el nivell de totes les competicions aquàtiques arreu del món. Garanteix la singularitat dels diferents esdeveniments i promou la irrupció o consolidació de noves figures esportives. La intensitat del calendari del darrer any, obliga els atletes a maximitzar-se des d’un inici per a aprofitar les oportunitats d’assolir els objectius amb cada torneig, abans o després, de la classificació per a la fita olímpica.