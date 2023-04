Sense tenir dubtes

Roser Rodríguez Jerez

A la vida tenim etapes de tristeses i d’alegries, però, la nostra actitud dependrà sempre de les decisions que prenem, encara que hi ha una cosa que no és una emoció i sí afecta la nostra actitud. Durant la nostra vida, tindrem moltes ensopegades, però de cadascuna d’elles n’aprendrem alguna cosa.

Ens equivocarem, però sempre podrem dir: ja sé que no puc fer això o en comptes d’actuar així hagués hagut de fer allò altre. I és així, la vida és plena d’ensenyaments esperant que els trobem.

Quan algú et faci mal, parla amb ell i perdona’l, segurament estarà més necessitat que tu i pot haver actuat sense pensar.

No crec que les persones vulguin fer mal, simplement n’hi ha algunes que el fan sense adonar-se’n, i el millor que podem fer és ensenyar que es van equivocar.

No et passis la vida buscant l’amor, deixa que et trobi i t’ompli. No ens lamentem sobre les coses que vam fer, perquè l’únic que aconseguirem és viure en el passat i ens quedaríem sense veure el present. Visquem el dia a dia, tractant de ser millors persones i sempre volent superar-nos.

Visquem de tal manera que sentim i aconseguim que les persones al nostre voltant són felices pel simple fet que estem a prop seu. La vida està plena d’oportunitats i opcions, només hem de saber quines escollir.

I, recordem, que en aquesta vida no hi ha casualitats, tot passa sempre per alguna raó, al començament pot fer mal i no sabem el per què, però al final tot s’aclareix i s’entén.

Per vivències de cadascú, hem experimentat que la vida no és fàcil, però tot depèn de les nostres actituds i la nostra manera d’afrontar les coses.