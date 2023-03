La 3a xocolatada solidària de l’Associació Handball School, a Canillo, recull 1.252,50€ per a la investigació del càncer infantil

Activitat de la xocolatada solidària de l’Associació Handball School a Canillo per a la lluita contra el càncer infantil (Handball School)

L’Associació Handball School ha celebrat amb èxit la tercera edició de la seva xocolatada solidària al parc de darrere del Palau de Gel de Canillo. L’esdeveniment, que ha comptat amb el suport de l’Escola Francesa de Canillo, l’Escola Andorrana de Canillo i el Comú de Canillo, ha aconseguit recaptar un total de 1252,50 euros per a destinar-los a la investigació i el diagnòstic del càncer infantil, així com als programes socials de l’Associació Handball School.

En l’acte, que ha congregat prop de 250 persones, s’ha servit xocolata calenta i coca per als assistents. L’organització ha mostrat la seva satisfacció per la feina dels voluntaris de les diferents escoles i del Comú de Canillo, que han contribuït a fer possible aquesta jornada solidària. A més, la xocolatada ha estat una oportunitat per a posar de manifest la solidaritat i l’handbol, valors que promou l’Associació Handball School.

La recaptació d’aquesta xocolatada solidària, la tercera que organitza l’Associació Handball School, reafirma el compromís de l’entitat en la lluita contra el càncer infantil i en la promoció de la inclusió social a través de l’esport. L’Associació Handball School agraïx la participació de tots els assistents i col·laboradors en aquesta iniciativa solidària i fa una crida a continuar treballant junts per a aconseguir un món més just i solidari.