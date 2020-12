Seminari sobre la gestió d’emocions dels fills organitzat pel Centre de Formació al Llarg de la vida

El Centre de Formació al Llarg de la Vida organitza el seminari “Gestió emocional en temps de crisi”, adreçat a pares d’infants i adolescents per tal de donar-los estratègies per a la gestió emocional dels seus fills. Una etapa, la dels joves, que ja de per sí pot ser complicada i a la qual pot sumar-s’hi ara l’impacte provocat per la crisi sanitària relacionada amb el coronavirus SARS-CoV-2.

Així doncs, el seminari busca ajudar als adults, que són els models de conducta i de maneig emocional dels seus fills, a l’hora de gestionar els sentiments i emocions dels infants i adolescents. L’acte és gratuït i tindrà lloc el 14 de desembre a les 19.30 hores a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella i es durà a terme simultàniament de manera presencial –amb un màxim de 50 assistents per poder complir amb les mesures de prevenció– i en línia.

Les inscripcions per assistir-hi –tant presencialment com virtualment– poden realitzar-se al lloc web cfa.educand.ad