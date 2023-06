Segueixen intentant entrar al país amb documentació falsa

Un home emmanillat (iStock)

Són nombroses les setmanes que la Policia intercepta persones que volen accedir al Principat amb documentació inautèntica, amb identificacions que han estat manipulades. Des del Cos, aquest dilluns, han informat d’una nova detenció per aquest motiu. La majoria de casos tenen lloc a la frontera amb França.

El darrer episodi ha estat, aquest divendres, precisament, a la frontera amb França. La Policia va detenir un home, de 36 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Va ser controlat a la frontera i, quan va mostrar el passaport per a identificar-se, els agents el van verificar i van constatar que era fals.