Imatge que simula la discussió entre una parella (pch.vector)

La Policia va detenir aquest diumenge a la nit, a Andorra la Vella, un home i una dona, de 28 i 29 anys i no residents, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir-se mútuament al carrer.

D’altra banda, divendres passat, es va arrestar un altre home i una altra dona, de 25 anys i que havien estat parella, en un domicili d’Encamp també com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral per agressions mútues.