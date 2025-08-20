Segueix la preparació de Joan Verdú i Cande Moreno

Després d’un primer contacte amb la neu el passat juliol a Saas Fee, Joan Verdú, ara, es troba igualment a l’estació suïssa per a realitzar uns dies d’entrenament per a acabar de provar el material i tot el necessari per a fer front a l’estada de llarga durada de la pretemporada, que serà a Ushuaia del 31 d’agost al 28 de setembre. A Saas Fee esquiarà fins aquest divendres, dia 22. Abans, al juliol, va ser a Saas Fee del 20 al 24, també uns quatre dies. A aquesta segona estada suïssa l’andorrà ja realitza treball específic de gegant, després que al juliol fes sobretot un treball de readaptació, poc a poc, a la disciplina.
Cande Moreno viatja, finalment, el 31 d’agost a Ushuaia
Cande Moreno i Jordina Caminal van esquiar al mes de juny als Alps i després han estat treballant el físic i preparant la pretemporada que tindrà dues estades llargues a Amèrica del Sud. La primera arriba de seguida, ja que el dia 31 d’agost, Cande Moreno, viatja a Ushuaia (Argentina). De moment, Jordina Caminal no volarà en estar recuperant-se de l’operació de l’esquena.
En aquesta primera estada, Cande Moreno, acompanyada pel seu entrenador, Xoque Bellsolà, i per l’skiman Mathis Cottet, entrenarà un primer bloc a Ushuaia a partir del 31 d’agost. Inicialment estava previst viatjar a Xile, però les condicions de neu no són les millors per a entrenar velocitat i l’equip ha buscat una alternativa, que passa per viatjar una mica més tard -estava previst volar el dia 21 a Xile- per a tenir unes bones sessions i millor neu a terres argentines.
Igualment, abans d’aquest primer viatge a Amèrica del Sud, Cande Moreno esquiarà uns dies abans a Zermatt (Suïssa) per tal de posar el material a punt i tenir un primer test per a poder aprofitar al màxim l’estada de llarga durada a Ushuaia.
Per la seva part, Jordina Caminal, juntament amb Moreno, espera estar en condicions de viatjar per a la segona estada, prevista inicialment per al 26 de setembre, i fins el 19 d’octubre. La idea aquí és esquiar a La Parva, tot i que si les condicions no fossin les idònies per la velocitat, es desplaçarien a Corralco. Amb tot, l’estat de la neu marcarà finalment el lloc d’entrenament definitiu.