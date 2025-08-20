Andorra col·labora en les tasques de neteja per a poder reobrir la connexió amb Os de Civís

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, el secretari d’Estat, Joan León, i els directors de Bombers, Protecció Civil i COEX s’han desplaçat aquesta tarda de dimecres fins al punt fronterer de la carretera general 6 (CG-6), entre Andorra i Espanya, i que enllaça amb la població catalana d’Os de Civís. La voluntat de la visita ha estat poder avaluar de primera mà com avancen les tasques de neteja de la carretera, que ahir dimarts al vespre va quedar tallada a causa d’una esllavissada.
Ja ahir es van activar diverses dotacions dels Bombers, COEX i Protecció Civil per tal de poder avaluar l’impacte de l’esllavissada, que ha tingut una gran afectació a la zona de la carretera ubicada en territori català. De fet, la CG-6 (tota aquella que està en territori andorrà) es va poder reobrir al trànsit amb celeritat, gràcies a les tasques de neteja que s’han fet des d’aquest matí a primera hora podent garantir l’arribada dels veïns a Bixessarri.
Actualment, l’enllaç amb Os de Civís roman tancat. Malgrat que la zona actualment afectada es troba en territori espanyol, els cossos especials han treballat activament i una empresa andorrana especialitzada en la treta de runa treballa sobre el terreny per a poder reobrir al més aviat possible la connexió. El diàleg entre autoritats andorranes i espanyoles és constant i fluid. Aquest mateix dimecres s’habilitarà el pas per a vehicles d’emergència, per si escau que hi puguin passar, i es continua treballant per a poder reobrir el més aviat possible la carretera, sempre que la climatologia ho permeti i que es pugui garantir la seguretat de manera efectiva.
A més de tota aquesta tasca, el Govern, a través de Protecció Civil, també ha treballat activament per a reallotjar un total de 25 persones que tenien previst poder pernoctar a Os de Civís i que no ho van poder fer a causa de l’esllavissada. Totes aquestes persones han estat reallotjades en hotels del país, en virtut de l’acord que hi ha amb la Unió Hotelera i que permet allotjar persones afectades per una situació d’emergència.
Aquest dimecres també s’han registrat petites esllavissades a les zones d’Anyós i Fontaneda. Gràcies als treballs de neteja, aquestes carreteres han pogut quedar reobertes en poques hores.