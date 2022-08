Segons la CEA, els empresaris aposten més per implantar-se a l’Alt Urgell

Cadena, considera que hi ha punts que interessen a tothom, com ara que puguin venir fronterers, facilitar que els treballadors puguin viure a Catalunya i que empreses andorranes puguin aprofitar l’Alt Urgell per a fabricar productes tecnològics.

Aquest últim punt és on el president de la CEA remarca que haurien de posar-hi més èmfasi. “Parlo de productes d’alta tecnologia que no estan tan condicionats per la proximitat de les grans vies en l’àmbit d’Europa, però que és un punt que és important desenvolupar-lo i, per tant, el fet que es constitueixi una àrea econòmica del Pirineu és bàsic per a nosaltres”.