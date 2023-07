Segona jornada per a la natació andorrana al FOJE

Els nedadors Biel Cuen i Arnau Segarra (FAN)

Segon dia per a la natació al Festival Olímpic de la Joventut Europea (FOJE) amb tres proves per a la delegació andorrana. Arnau Segarra ha nedat les proves dels 100 metres lliures on ha fet un 46è lloc de la classificació i un temps de 58,35 segons.

També ha nedat la prova dels 200 metres estils, on ha quedat 32è, amb un temps de 2:23,22 en la seva segona i última prova de la jornada. Per la seva banda Biel Cuen, ha nedat la prova de 200 metres papallona, on ha quedat 22è amb un registre de 2:14,90.

Pablo Prieto, segon entrenador de la FAN i tècnic responsable: ‘Jornada complicada quant a resultats. Arnau ha sortit en les dues proves massa de pressa, massa fort i ha penalitzat el seu rendiment cap al final de cada prova. Biel ha comès petites errades en el doble cop de peu de la papallona. Tots dos nedadors han quedat per sobre de les seves millors marques’. ‘En campionats d’un nivell tan igualat com aquest la diferencia entre el primer i l’últim potser és d’un segon o un segon i poc. Òbviament, millor si quedem més amunt, però, el fallo és una bona oportunitat per a aprendre sobre les facetes de la competició. Encara no hem arribat a la meitat de les proves del campionat. Toca gestionar la motivació i fer-los costat. Tots dos són bons nedadors’.