Segon trimestre: L’execució del pressupost del sector públic en xifres

L’edifici administratiu del Govern. Foto: Fòrum.ad

L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic* ha estat de 530,04 milions d’euros per al segon trimestre de 2023, amb una disminució del -42,1% respecte al segon trimestre de l’any anterior. L’execució dels ingressos ha estat de 599,22 milions d’euros, amb una disminució del -42,7% respecte al segon trimestre de l’any anterior.

Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al segon trimestre de 2023, el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passiu financers) ha estat d’un superàvit de 94,80 milions d’euros, amb un increment del +37,4% respecte al segon trimestre de l’any passat. El resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d’un superàvit de +69,18 milions d’euros, amb una disminució del -46,9% respecte al segon trimestre de l’any passat.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per a després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dues vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 276,72 milions d’euros per al segon trimestre del 2023, amb un increment del +12,7% respecte al segon trimestre de l’any anterior.

Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, ha estat de 540,99 milions d’euros per al segon trimestre del 2023, amb un increment del +17,6% respecte al segon trimestre de l’any anterior.

Pel que fa als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 238,650 milions d’euros (-13,5%) i pel resultat de caixa un superàvit de 264,27 milions d’euros (+23,2%).

Tenint en compte el segon trimestre estricte, només els tres mesos d’abril a juny de 2023, l’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic* ha estat de 303,31 milions d’euros, amb una disminució del -32,3% respecte al segon trimestre de l’any anterior. L’execució dels ingressos ha estat de 334,59 milions d’euros, amb un increment del +19,8% respecte al segon trimestre estricte de l’any anterior.

Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al segon trimestre estricte de 2023, el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passius financers) ha estat d’un superàvit de 48,25 milions d’euros, amb un increment del +149,9% respecte al segon trimestre estricte de l’any passat. El resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d’un superàvit de +31,29 milions d’euros, amb un increment del +118,5% respecte al segon trimestre estricte de l’any passat.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per a després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dos vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 151,80 milions d’euros per al segon trimestre estricte del 2023, amb un increment del +13,6% respecte al segon trimestre estricte de l’any anterior.

Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d’ingressos ha estat de 311,48 milions d’euros per al segon trimestre estricte de 2023, amb un increment del +27,4% respecte al segon trimestre estricte de l’any anterior.

Pel que fa als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les consideracions anteriors, han estat per al resultat de gestió un superàvit de 164,25 milions d’euros (+35,4%) i per al resultat de caixa un superàvit de 159,68 milions d’euros (+44,0%).





*S’hi inclouen les dades de “S.1311. Administració central”, “S.1313 Administració local” i “S.1314 Fons de la Seguretat pública”. No s’hi inclouen dades dels subsectors “S.1311b Institucions sense finalitat de lucre” i “S.1311c Societats públiques no de mercat”.