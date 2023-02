Segon supergegant FIS a Andorra amb l’EEBE masculí per a confirmar punts

Un esquiador en acció fent un descens (arxiu)

Els corredors de l’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) masculí han format part avui divendres, dia 10 de febrer, del segon supergegant FIS que s’ha disputat a la pista Àliga del Tarter, a Andorra. Si ahir milloraven punts Marc Fernández, Nicolas Piccino, Pirmin Estruga, Enzo Fuentes, Martí Llort i Carlos Salinas, i Nico Daban s’estrenava en la disciplina de supergegant, avui pràcticament tots han confirmat la millora de punts.

El guanyador ha estat el francès Gabin Janet, amb 51.53 segons. El millor andorrà ha estat, com el dia anterior, Pere Cornella, que ha acabat amb +1.36 en la 16a posició. Marc Fernández, que ha estat 27è, ha marcat 92.69 punts FIS, que fan una segona molt bona nota millor -ahir va marcar 91.78- que els seus actuals 115.61. En la 35a posició ha acabat Eric Ebri, amb 98.69, a prop dels seus actuals 94.27, mentre que Ferran Torres, que ahir es quedava una mica per sobre dels seus actuals 113.78 punts, avui els ha rebaixat amb 111.16.

Pirmin Estruga, per la seva part, ha tornat a marcar punts amb 120.17 avui -ahir 125- que milloraran els actuals 178.31, i Nicolas Piccino, amb 120.40 avui -ahir 121.13-, rebaixarà els actuals 158.32. Enzo Fuentes, igualment, ha confirmat els punts d’ahir -130.37- amb els 128.71 d’avui que deixaran lluny els actuals 150.05. Pel que fa a Nico Daban, que ahir feia els seus primers punts en super -156.71- avui els ha confirmat amb 147.65.

Adrià Prats, que ahir no podia completar el super, avui ha fet 149.96, que són millors que els actuals 161.69, mentre que Carlos Salinas, que ahir amb 156 millorava els actuals 166.54, avui ha marcat 154.58. Martí Llort, amb 154.81, completa la baixada de punts actuals (181.04), amb els 133.60 d’ahir. També han finalitzat la cursa els andorrans Toni Bea 85è i Marc Delgado 86è.





Amb els Comitès de França més importants

Aquestes dues curses de supergegant FIS s’organitzen de manera que coincideixen “per proximitat en el calendari de les FIS de gegant que es van disputar fa uns dies a Font Romeu”, ha explicat el director d’alpí de la FAE, Roger Vidosa. Per tant, a aquesta doble cita andorrana amb la velocitat acudeixen, no només corredors de prop dels Pirineus, sinó “tots els comitès dels Alps”, segons Vidosa, amb la qual cosa es converteixen en unes curses amb nivell i amb una alta participació. Els dos dies hi ha hagut una participació al voltant del centenar d’esquiadors.