Cande Moreno, 30a al tercer i últim entrenament de descens del Mundial

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno, en plena acció (Alain Grosclaude / Agence Zoom)

Els Campionats del Món d’esquí alpí de Courchevel-Méribel han tancat els entrenaments del descens femení amb Cande Moreno, avui divendres, 30a. La cursa es disputa demà al mateix escenari de Méribel. Moreno ha completat una baixada en què tot i tenir un bon ritme i completar una bona cursa, ha comés una errada en un revolt que l’ha deixat molt frenada i allà s’ha deixat part del temps de cursa. L’andorrana ha arribat a meta amb 1.30.86, a 2.55 del millor registre, que ha estat per a la italiana Sofia Goggia (1.28.31).

De fet, Moreno començava molt bé la cursa amb +0.09 en el primer intermedi, amb el 14è temps, i tot i que es mantenia en un bon ritme en el segon amb +0.40, i en el tercer amb +0.29, en el quart es deixava més d’un segon (+1.28) que ja la situava 31a, tot i que al final recuperava una mica de ritme per a entrar a meta finalment, amb totes les corredores a baix, en la 30a posició.

En el primer entrenament, celebrat el dimarts, Cande Moreno va fer el 18è temps, mentre que al segon va marcar el 15è millor registre. Avui, les sensacions eren similars, tot i que l’errada li feia perdre més temps. Així ho explicava l’esquiadora: “Penso que tinc tot bastant clar per la carrera de demà, he fet dos entrenaments molt bons i el d’avui sí que és veritat que he fet un gran error que m’ha tallat tota la velocitat per la part baixa i allà és on ho perdo tot. Sé, per tant, el que no he de fer. De cara a demà ho tinc tot clar i espero que surti tot com he planejat, i aniré amb moltes ganes”. L’andorrana es mostra amb bones sensacions de cara a la cursa de dissabte: “La sensació és bona, la pista m’agrada i penso que puc produir un bon esquí, simplement m’ha de sortir tot bé i ja està”.