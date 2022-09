Se selecciona el professional encarregat de la redacció del projecte de reforma de la gossera oficial

Ha quedat aprovada la selecció de la persona professional de l’arquitectura encarregada de dur a terme els treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de reforma de la gossera oficial. El concurs públic ha estat adjudicat a la professional, Esther Pascal, per un import de 19.593,75 euros.

Així, i tal com ja van explicar el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra Sílvia Calvó durant la visita a les instal·lacions de la gossera l’octubre passat, el Govern té pressupostades actuacions de millora a les instal·lacions atenent les demandes de les associacions.

El projecte, que té la voluntat de millorar els espais on estan els gossos, haurà de contemplar millores a les instal·lacions existents, tant de les gàbies com dels espais exteriors, i l’ampliació de la caseta existent a fi de dotar-se d’uns millors espais per al personal, per a l’atenció al públic i nova sala de cures.