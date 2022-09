Millores a la partida del Salit de la Seu d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en el marc del Pla de Camins, està executant la millora de la partida del Salit, als afores del nucli urbà. La zona requereix una reforma a causa del deteriorament que ha patit per motius diversos. Actualment hi ha nombrosos clots que dificulten la circulació, en una via molt transitada per a l’accés als horts i explotacions. La inversió total serà de 160.000 euros, aportats íntegrament pel consistori urgellenc.

Segons un projecte aprovat l’any passat, l’actuació inclou l’eixamplament del tram general del camí del Salit, a la seva zona més propera amb l’encreuament de la carretera de Cerc. Es tracta d’un tram estret, de 65 metres de llarg i amb una amplada màxima de només 3,60 metres, que no permet el creuament de dos vehicles alhora.

A més a més, s’han constatat trencaments laterals de la plataforma. L’objectiu és ampliar la calçada fins a un mínim de 4,70 metres. L’obra inclou un mur de sosteniment de pedra d’escullera, de 58 metres de llarg i una alçada lliure màxima d’un metre i mig, per a evitar així haver d’ocupar espai del terreny agrícola que hi ha a sota.

La segona actuació és la pavimentació i protecció d’aquest mateix tram, amb un paviment dens de 6 centímetres de gruix, en una superfície total d’uns 700 m2. També s’hi instal·larà una barrera de fusta per a contenció de vehicles, de 74 metres de llarg, amb separacions cada dos metres i mig i uns suports d’uns 14 centímetres de diàmetre.

La tercera intervenció és la millora del drenatge superficial. A més, s’hi netejarà els vorals laterals i s’eliminaran cobertures d’herba, per a facilitar el pendent transversal. També s’adequarà el canal de reg per a retirar sediments acumulats. La superfície total en què s’actuarà és d’uns 3.330 m2.