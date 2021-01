L’Schnauzer Mitjà o Schnauzer Estàndard, és la raça original de les mides d’Schnauzer (gegant, mitjà i miniatura). Històricament, ha estat un gos per a tot: caçar, guardar el bestiar, tirar de carros, guardià de les cases i fins i tot gos policia. Aquesta és una de les races més antigues d’Europa. Bell, robust, de complexió quadrada i amb una semblança aristocràtica, va ser la raça favorita de Durero i Rembrandt.

L’Schnauzer Mitjà és intel·ligent, sociable, fidel, afectuós i té bona memòria. Se’l coneix per ser una mica bordador, però si se l’educa bé només ho farà per complaure al seu amo. És molt territorial i tendeix a ser una mica agressiu amb els desconeguts.

Es tracta d’una «raça per a les persones», i el cervell de l’Schnauzer necessita l’estimulació que només pot proporcionar la vida en família. No és gos d’una sola persona. És possible que triïn a un membre de la família com el seu líder, encara que acceptaran ràpidament als altres components de la família com a membres del seu cercle íntim. Se l’ha de tractar amb respecte, i si es fa, es rebrà a canvi, un company afectuós i lleial. Només la «veritable» família i uns pocs amics triats tindran el privilegi de ser saludats per ell, movent la cua. Es tracta d’una salutació molt selectiva i un dels trets distintius de la raça.

Es pren el seu treball de guardià de la llar molt seriosament. La llar i el cotxe pertanyen a l’Schnauzer, i una visita no anunciada farà que emeti el seu profund lladruc. Està excepcionalment alerta a quant ocorre al seu voltant i està atent a qualsevol canvi en ell. La seva reacció és més aviat la de subjectar i no la d’atacar, i tret que sigui provocat, mantindrà a un intrús arraconat durant bastant temps.

L’Schnauzer Mitjà s’adapta perfectament a viure a l’interior d’un habitatge, però com és molt enèrgic, necessita fer exercici cada dia.

Aquests gossos destaquen per ser molt resistents a les malalties. Malgrat això, pot sofrir un tipus específic de dermatitis fol·licular propi de la raça, conjuntivitis causada per la irritació del pèl i atròfia progressiva de la retina.

Per Wikipets.es