Cuidar la gespa sense gastar molt

Cuidar la gespa, és una de les principals missions que tenim al nostre jardí i també una de les més costoses. No obstant això amb alguns petits canvis, podem aconseguir tenir-la en bon estat sense gastar tants diners.

El reg: en cuidar gespa, és fonamental que ens fixem en la quantitat d’aigua que utilitzem. La recomanació és que és millor un ruixador de gotes grans prop del terra, que un de lleugera pluja per damunt, en l’aire.

Fertilitzants naturals: moltes vegades, agregar fertilitzants, suposa gastar molts diners. Per això, aconsellem ser prudent. Una manera d’estalviar en aquest sentit és deixar la gespa tallada per damunt el millor repartida possible, ja que aquesta servirà per a crear una espècie de mantell, i estalviar-nos la meitat del nitrogen necessari.

Fer-ho nosaltres mateixos: si contractem a algú perquè s’encarregui de cuidar la gespa de la nostra casa, és probable que utilitzi els productes químics i l’aigua sense discriminació, perquè al cap i a la fi no els paga ell. Si nosaltres mateixos ens encarreguem d’aquestes tasques, podem estar segurs de fer l’ús just de cadascun d’ells.

Per Decoracionesyjardines.com