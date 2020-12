Sardines en conserva: indispensables en la nostra dieta

Els beneficis del peix blau són indiscutibles. Però si a més, podem consumir-lo en un format que ens permet en un minut improvisar un sopar o un berenar saludable, encara són molts més. Les sardines en conserva són un aliment molt versàtil, i una de les conserves del mercat més econòmiques.

An la cuina ens ofereix un ventall enorme de possibilitats: En torrades, amanides o barrejades amb pasta i arrosos… Són moltes les maneres de consumir-les. Els nutricionistes aconsellen menjar-les almenys un cop a la setmana, perquè suposen una injecció d’àcids grassos, iode, vitamines del grup B, proteïnes i molts minerals boníssims per al nostre sistema immunitari. Tan sols una llauna de sardines, ens aporta el 100% de la ingesta diària recomanada en àcids Omega 3, recomanada per l’Organització Mundial de la Salut.

Entre els seus beneficis trobem,

Contenen fòsfor, que contribueix a la memòria i a donar el màxim rendiment per la qual cosa és ideal per a estudiants i sobretot en les seves èpoques d’exàmens.

Ajuden al funcionament dels ronyons, secreció d’hormones o coagulació de la sang.

Tenen un alt contingut en calci, sobretot en les espines. Les sardines pelades i sense espina contenen 50 mg de calci. Aquest valor es triplica en el cas de les sardines en conserva, on aquesta part del peix sol consumir-se.

Redueixen el colesterol dolent i augmenten el colesterol bo.

Disminueixen les inflamacions i eviten el risc de sofrir trombosi.

Són molt saludables per al cor i enforteixen els ossos.

Per tot això i més, és molt recomanable incloure-les en qualsevol dieta, sigui d’adults o nens.

Una recomanació, això sí, és fixar-se bé en l’etiquetatge del producte i seleccionar aquell producte que contingui la menor quantitat de sal possible, i escórrer una mica l’oli, si s’està seguint una dieta d’aprimament.

Per Eva Remolina