Decorem el nostre arbre de nadal

L’arbre de Nadal és un dels elements més especials de la decoració d’aquesta època de l’any. Té la capacitat de transformar qualsevol espai i dotar-lo d’un ambient nadalenc i ple de màgia.

Aquesta sensació es multiplica quan es tracta d’un avet natural que, a més, és una opció molt sostenible. Natural o artificial? Pel que fa a l’arbre de Nadal es refereix, hi ha opinions per a tots els gustos. Hi ha qui opina que els arbres artificials són una bona opció, ja que es reutilitzen durant molts anys.

Altres persones opinen que els naturals són més ecològics, sempre que procedeixin de plantacions controlades i siguin replantats un cop passi l’època nadalenca.

Si es té aquesta seguretat, triar un exemplar natural és una opció molt sostenible per decorar la casa per Nadal, encara que segurament no sigui la més barata.

Tant si es tracta d’un arbre natural com artificial, un dels primers aspectes que hauràs de tenir en compte és la mida. Aquesta ha de ser adequada a la del lloc on vols posar-lo.

No té gaire sentit triar un gran arbre de Nadal per decorar un saló petit: quedarà desproporcionat i es convertirà en un destorb. De la mateixa manera, no hauries de col·locar un arbre molt petit en un gran saló, ja que passarà totalment desapercebut.

Tampoc convé que col·loquis el teu arbre en un lloc en què hi hagi corrents d’aire.

D’altra banda lluny de les zones de pas. Inevitablement serà colpejat, es fregaran les branques i fins i tot podrien arribar a trencar-se. El millor és col·locar-lo en una cantonada de l’habitació per protegir-lo.

Convé no oblidar en cap moment que el teu arbre de Nadal és un ésser viu, no una estructura de metall i plàstic. Això vol dir que necessita que el cuidis, que el reguis adequadament perquè no s’assequi i que, mentre estigui a casa teva, disposi del millor espai.

Decidir-se per un arbre natural per decorar per Nadal té nombrosos beneficis i també algun inconvenient que no anem a negar.

És cert que aporta una atmosfera molt autèntica i que la seva bellesa és més real que la de qualsevol arbre de plàstic.

També és cert que, com a ésser viu vegetal que és, col·labora a purificar l’aire de casa teva, a més de proporcionar a l’ambient un suau i fresc aroma a natura.

A tots ens agrada comptar amb un preciós arbre de Nadal a l’interior de casa nostra, potser a la sala o al rebedor. Els arbres de Nadal naturals, més o menys grans i frondosos, s’adapten de meravella a l’estil de l’espai on els col·loquis. Triar per a ells una decoració nadalenca basada en elements de materials discrets ens sembla una gran alternativa.

Això no vol dir que no li vagin els daurats i les brillantors, sinó que tampoc és mala idea apostar en aquesta ocasió per un estil més silvestre: tria colors de la natura (verds, terres, marrons, grisos, blanc, etc.), col·loca elements com pinyes i fruits secs i potencia el bosc.

Abans de decidir-te per comprar un arbre de Nadal natural has de pensar en el que faràs amb ell un cop passin els dies festius i arribi gener.

Si no és així, informa’t de si el viver on el compris compta amb un servei de recollida d’arbres de Nadal. O també pot ser que hi hagi vivers municipals que organitzen campanyes d’aquest tipus.

Si tens la desgràcia que l’arbre no sobrevisqui a les celebracions nadalenques, no el llencis. Es tracta d’un recurs biodegradable que pots convertir en compost. El compost és una pràctica senzilla amb múltiples beneficis: es tracta d’un procés natural que permet transformar els residus orgànics en terra fèrtil per a les plantes.