Andorra participarà en un estudi francès per a estudiar millores ferroviàries de mercaderies a l’Alta Arieja

Un tren en marxa (Pexels)

L’Executiu ha aprovat aquest dimecres cofinançar l’informe de viabilitat i d’oportunitat de desenvolupament i millora de la connexió ferroviària de mercaderies a la zona de l’Alta Arieja. Així, el Comitè de Pilotatge de les 52 comunes que conformen la Communauté de la Haute Ariège (CCHA) va acordar efectuar un estudi de viabilitat que determini la possibilitat de crear una plataforma intermodal a la zona de Mérens les Vals i la càrrega de mercaderies que podria suportar la infraestructura ferroviària.

Donat que millorar els accessos a Andorra ha estat una de les prioritats del Govern en aquesta legislatura, així com potenciar les mesures de transició energètica i el desenvolupament sostenible, es considera que aquesta opció podria ser beneficiosa per al Principat. D’una banda, podria reforçar els intercanvis comercials entre els dos països augmentant el volum de les importacions i exportacions provinents del costat francès – i de la Unió Europea, si s’aprova l’Acord d’Associació–, i de l’altra, aconseguiria treure trànsit de carreteres com la RN116.

L’estudi té com a objectiu identificar l’inventari precís de les necessitats, el potencial de trànsit de la línia, la disponibilitat de vies a la línia Tolosa–La Tour de Carol, els guanys en termes de reducció d’emissions de CO2 i l’estimació econòmica.

El preu total de l’estudi és de 70.000 euros, i l’aportació per part del Govern d’Andorra serà de 3.500.