Compromís amb la cooperació iberoamericana i amb el lideratge d’un grup de treball sobre turisme sostenible de muntanya

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat aquest dilluns en la II Reunió de ministres d’Afers Exteriors d’Iberoamèrica, celebrada en format virtual sota la Secretaria Pro Tempore (SPT) d’Espanya i amb el suport de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB). La reunió ha permès avançar en la preparació de la XXX Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que se celebrarà a Madrid el 2026 i validar els objectius sectorials de la nova Estratègia de Cooperació Iberoamericana.
Durant la seva intervenció, la ministra Tor ha recordat que Andorra va acollir els passats 28 i 29 d’octubre el II Fòrum d’Andorra: Alianzas público-privadas para la Transición Digital, en col·laboració amb la SPT espanyola i la SEGIB, i ha agraït la implicació dels països participants en l’èxit de la trobada.
En aquesta mateixa línia, Tor ha anunciat la voluntat d’Andorra de promoure un grup de treball en turisme sostenible en zones de muntanya, aprofitant l’experiència del país en l’àmbit de les Nacions Unides: “Andorra vol posar a disposició de la Comunitat Iberoamericana el seu coneixement en turisme sostenible de muntanya i compartir aquest lideratge en el marc de l’Estratègia de Turisme Sostenible d’Iberoamèrica”, ha indicat.
En aquest context, ha anunciat que Andorra acollirà, del 26 al 28 de març de 2026, la 7a Reunió Global de la Mountain Partnership sota el lema “Muntanyes per al futur: turisme responsable, comunitats pròsperes”, una trobada que permetrà “explorar estratègies innovadores per a protegir els ecosistemes fràgils de muntanya, empoderar les comunitats locals i promoure un turisme sostenible”.
La ministra també ha recordat que, durant la presidència andorrana de la Secretaria Pro Tempore el 2020, es va recuperar la Conferència Ministerial de Turisme i es van aprovar les Línies Estratègiques sobre Turisme i Desenvolupament Sostenible a Iberoamèrica (LEDSI), que constitueixen avui un referent en aquest àmbit.
La reunió de ministres, d’altra banda, ha validat els cinc objectius sectorials que orientaran la futura Estratègia de la Cooperació Iberoamericana, que es preveu aprovar a la XXX Cimera Iberoamericana: fomentar l’educació, la cultura, el coneixement i la innovació; promoure la igualtat, la cohesió i el desenvolupament social; avançar cap a la sostenibilitat mediambiental; enfortir la democràcia, la institucionalitat i l’Estat de dret; i impulsar la transformació productiva per al desenvolupament sostenible.
Des d’Andorra, a més, s’ha valorat positivament la proposta de reforçar la relació amb la regió del Carib i la creació d’un grup de treball específic.
Finalment, Tor ha celebrat el posicionament comú iberoamericà de donar suport a què una persona nacional d’un Estat d’Amèrica Llatina i el Carib assumeixi la Secretaria General de les Nacions Unides en el proper mandat.
La celebració d’aquesta reunió de ministres d’Afers Exteriors coincideix amb l’organització a Andorra, aquesta setmana, del Consell Intergovernamental del Programa Iberoamericà de Ciutadania Global. Participants de nou països (Andorra, Espanya, Portugal, Xile, Uruguai, Paraguai, República Dominicana, Equador i Mèxic) debatran sobre les estratègies nacionals d’educació i de participació ciutadana per al desenvolupament sostenible.