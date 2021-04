Sant Julià tanca el 2020 amb superàvit d’1,3 milions i una reducció del sostre d’endeutament del 15%

El Comú de Sant Julià de Lòria ha celebrat aquest dilluns al matí una sessió ordinària telemàtica en la que, entre d’altres qüestions, s’ha aprovat la liquidació dels comptes del 2020 amb un superàvit d’1,3 milions d’euros i una reducció del total de l’endeutament d’un 15% respecte del 2019. La corporació va tancar l’exercici de l’any de la COVID amb un deute de 19,6 milions el que suposa 1,2 menys respecte de la xifra del 2019. Llavors el sostre d’endeutament quedava fixat en un 155%, mentre que amb el tancament de l’any anterior la xifra és de 15 punts menys quedant en el 140%. Els comptes del 2020 contemplen uns ingressos de 14,2 milions el que representa una execució del 94% del total pressupostat. Pel que fa a les despeses, el total liquidat ha estat de 12,8 milions, el que suposa un 72% d’execució.

La minoria de Desperta Laurèdia s’ha abstingut en la votació perquè, com ha justificat el conseller Cerni Cairat, “ja els vam dir l’any passat que s’aprovava un pressupost que no s’ajustava a la realitat social que es viuria”.

De la seva banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha destacat que “és important haver tancat els comptes en positiu” i ha defensat que en el moment d’aprovar el pressupost 2020, “ja vaig dir que havia de ser un pressupost flexible i modulat en funció del moment, i penso que s’ha fet més que bé per part de tots els departaments que han fet un gran esforç de contenció”.

En relació a les dificultats econòmiques per al teixit de la parròquia que ha comportat la irrupció de la COVID-19, Cairat ha continuat dient que “en moments de crisi, caldria que la pròpia corporació injectés diners en l’economia per ajudar les empreses, encara que fos endeutant-se i l’emplaço a que ho faci en aquest 2021”. Majoral li ha contestat que “haurien de fixar un criteri perquè quan convé ens parla de reconduïts i quan no convé ens diu que aquests seran un problema de cara l’any que ve”.

El cònsol ha seguit dient que “hi ha dos milions de reconduïts que no deixen de ser diners ja injectats en l’economia i, com bé saben, en vista al 2021 hi ha obres noves que també són diners que s’injecten al sector privat”.