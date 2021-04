Continua el lent descens de casos actius de covid-19

El Govern ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 12.829 persones, 24 més que ahir, i es registren un total de 12.239 altes (36 més que ahir). El total de defuncions fins a la data és de 123.

Actualment hi ha 467 casos actius (12 menys que fa 24 hores): 14 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 10 (+2) a l’UCI –7 de les quals requereixen ventilació mecànica. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap ingressat.

Durant la jornada d’ahir es van administrar 1.152 dosis. Des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 26.414 dosis.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 22 aules sota vigilància activa –9 total i 13 parcial– i hi ha 5 aules sota vigilància passiva.