Sant Julià: Benedicció de les figures de pessebre del Nen Jesús

Cartell anunciador de la missa jove a Sant Julià

Coincidint amb la missa jove que se celebra a la parròquia de Sant Julià de Lòria cada primer dissabte de mes, les famílies que ho desitgin, aquest proper dia 7 de desembre, podran portar les seves figures del Nen Jesús que pensen col·locar als respectius pessebres de les seves llars, durant aquest Nadal, per tal que puguin ser beneïdes en la celebració religiosa.

La missa jove del proper dissabte, a la parròquia laurediana, començarà a les 19:30 hores i es convida especialment a infants i jovent per a que hi assisteixin amb els seus pares i que, a més, aprofitin l’avinentesa per a portar les seves figures del Nen Jesús en aquesta celebració de caràcter familiar