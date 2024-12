Manifest de TRANAem per a l’accessibilitat cognitiva en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Cartell per al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (TRANAem Andorra)

El 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, és un moment per a reivindicar l’accessibilitat cognitiva com un dret fonamental de totes les persones. L’accessibilitat cognitiva va més enllà d’eliminar les barreres físiques; es tracta de garantir que totes les persones, totes, independentment de les seves capacitats cognitives, puguin accedir, comprendre i participar plenament en la societat.

Així ho reivindica en la commemoració d’aquesta diada, l’associació TRANA esclerosi múltiple Andorra (Associació de Tractament i Rehabilitació de les Afeccions Neuromotrius d’Andorra). TRANAem és una entitat amb molts anys de feina al darrera que vetlla per les persones que pateixen afeccions neuromotrius al Principat.





Dret a la informació

El primer pas cap a una inclusió real és l’accés a la informació. Totes les persones tenen dret a rebre informació de manera clara i comprensible. Això implica adaptar documents, senyalització i plataformes digitals perquè siguin accessibles per a tothom. La informació s’ha de presentar en formats fàcils d’entendre, utilitzant un llenguatge senzill i recursos visuals com imatges, gràfics i altres elements que en facilitin la comprensió.





Entorns inclusius

És essencial que tant els espais públics com els privats es dissenyin tenint en compte la diversitat cognitiva. L’accessibilitat cognitiva en els entorns permet que totes les persones puguin navegar i utilitzar aquests espais sense enfrontar-se a barreres que limitin la seva experiència. Això inclou des d’una senyalització clara en els edificis fins a la creació d’entorns que fomentin la tranquil·litat i la concentració.





Educació inclusiva

L’educació és un pilar fonamental en la construcció d’una societat inclusiva. És imperatiu que el sistema educatiu adapti els seus mètodes i materials per a atendre les diverses necessitats cognitives dels estudiants. Això no només assegura que tothom tingui l’oportunitat d’aprendre, sinó que també promou un ambient on la diversitat sigui valorada i celebrada. Implementar estratègies d’ensenyament inclusives permetrà que cada estudiant, independentment de les seves capacitats, pugui participar plenament en el seu procés educatiu. El sistema educatiu s’ha d’adaptar a l’alumne no a l’inrevés.





Sensibilització i formació

Per a aconseguir una societat veritablement respectuosa amb la diversitat, és necessari implementar programes de formació dirigits tant als professionals com a la societat en general. La sensibilització sobre la importància de l’accessibilitat cognitiva és clau per a fomentar una cultura de respecte i comprensió. A través de campanyes educatives, tallers i xerrades, es pot contribuir a desmuntar prejudicis i estigmes que afecten les persones amb discapacitat.





Participació activa

Fomentar la participació activa de les persones amb discapacitat en la presa de decisions que afecten les seves vides és crucial. Les seves veus han de ser escoltades i les seves necessitats ateses. La inclusió en processos de consulta i disseny de polítiques garanteix que les solucions proposades responguin realment a la realitat de tots els ciutadans tinguin la condició que tinguin, promovent una veritable democràcia.





Polítiques públiques

Els sistemes de govern i les institucions han de desenvolupar i aplicar polítiques que integrin l’accessibilitat cognitiva com a component essencial de la inclusió social. Això implica no només la creació de lleis i normes que protegeixin aquests drets, sinó també l’assignació de recursos adequats per a la seva implementació i seguiment.

En conclusió, l’accessibilitat cognitiva no és un luxe, sinó una necessitat. S’ha de treballar plegats per a construir un món on totes les persones, sense importar les seves capacitats o condicions, puguin viure amb dignitat, participar activament en la societat i gaudir dels mateixos drets i oportunitats. “En aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, reafirmem el nostre compromís amb la inclusió i l’accessibilitat cognitiva per a tothom”, assenyalen des de TRANAem Andorra.





Informació extreta de la pàgina web de l’associació TRANAem Andorra.