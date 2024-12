La FAAD estrena nova pàgina web

Portal d’entrada a la web de la FAAD

Coincidint amb la commemoració del Dia internacional de les persones amb discapacitat (aquest dimarts, 3 de desembre), la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) ha anunciat el llançament de la seva nova pàgina web, accessible des d’avui a través de l’adreça www.faad.ad. Aquest nou espai digital ha estat creat amb l’objectiu de millorar la comunicació amb la ciutadania i oferir un accés més fàcil a tota la informació relacionada amb la federació, les seves activitats i els serveis que ofereix.

El web destaca pel seu disseny inclusiu i la seva accessibilitat, pensat per a garantir una experiència adequada per a tothom, independentment de les seves capacitats. D’altra banda, la pàgina inclou notícies i presentarà properament els projectes, recursos i contactes útils per a les persones amb discapacitat i les seves famílies, oferint així tota la informació de manera centralitzada.

Finalment, es vol fomentar la participació oferint un espai per a conèixer les associacions membres i les seves iniciatives. Amb aquesta plataforma, la FAAD reafirma el seu compromís amb la inclusió i la visibilitat de les persones amb discapacitat, tot apropant els seus serveis a la comunitat i promovent una societat més accessible i igualitària.

La federació convida a visitar www.faad.ad per a conèixer de prop tot el que l’entitat pot oferir i sumar-se, així, a les seves “accions per una Andorra més inclusiva”.