Més de 1.000 persones omplen el Serradells per la 6a edició de l’Open d’Andbank de natació

Un miler de persones han omplert aquest dissabte, 2 de maig, les graderies de la piscina del Serradells per a gaudir de la sisena edició de l’Open d’Andbank. En total, més de 450 nedadors procedents d’onze clubs —incloent els cinc del país— que han portat al país noms de primer nivell com África Zamorano, Ainhoa Campabadal, Carla Carrón o Nil Cadevall.
Al llarg de tota la jornada, la piscina olímpica del Principat ha acollit les proves de totes les edats en una competició que ha suposat la gestió de quasi tot el programa complet, un repte logístic per a la Federació Andorrana de Natació (FAN) que ha acollit l’edició més gran de l’Open d’Andbank.
Un salt de qualitat per a l’Open
De fet, la competició s’ha tancat amb una quinzena de rècords del campionat en diferents proves, cosa que demostra la passa endavant en matèria esportiva que ha fet la competició. A més, aquest dissabte també s’ha registrat un rècord d’Andorra en categoria de 13 anys en la prova dels 200 m papallona, millor marca que ha aconseguit Marc Garcia del Serradells amb un nou millor temps de 2:36.56.
El president de la FAN, Joan Clotet, ha destacat que «la sisena edició de l’Open d’Andbank ha estat tot un èxit; volem agrair a Andbank el seu suport i el seu compromís amb la natació». A més, el president de l’entitat ha remarcat que «gestionar 450 nedadors era un repte per a nosaltres i l’hem assolit, i això ens permet pensar a aspirar a acollir proves de més nivell i, per què no, de caire internacional».
«Avui hem tingut més de mil persones a la graderia gaudint de la natació i crec que és una demostració de la força que tenim com a federació i esport al país», ha insistit Clotet.
En la mateixa línia, el director tècnic de la natació, Alfonso Maltrana, ha posat en valor que «la tasca que han fet tots els voluntaris de la federació ha estat clau perquè avui haguem gaudit d’una jornada única de natació al país; crec que hem portat noms de gran nivell a Andorra i això sempre s’ha de remarcar».