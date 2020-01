La plataforma Salvem Éller ha presentat formalment aquest cap de setmana la seva adhesió a SOS Pirineus, la coordinadora de plataformes que s’oposen a diversos projectes urbanístics i d’infraestructures previstos o bé en marxa a les comarques pirinenques. Els responsables del col·lectiu van signar dissabte, a l’Hostal del poble, el document per sumar-se al projecte.

Durant la presentació, entre d’altres punts, Salvem Éller van explicar que el seu principal objectiu és aturar la construcció d’una promoció urbanística prevista de 34 noves cases unifamiliars en aquest nucli del municipi de Bellver de Cerdanya. Per això, han presentat al·legacions al nou Pla Director Urbanístic de la Generalitat per a l’Alt Pirineu -que ja preveu una limitació de construcció- en les quals demanen que es prohibeixi totalment la construcció als prats del pla de la Font, en comptes de reduir-la com contempla l’executiu en aquest i en d’altres espais de les comarques pirinenques que fins ara han estat urbanitzables.

La plataforma justifica la petició perquè consideren que aquesta promoció duplicaria amb escreix el nombre de cases actuals del poble, que són una vintena, i “trencaria l’actual equilibri natural i econòmic” basat “en la ramaderia i els serveis turístics”. En aquest sentit, Salvem Éller asseguren que, tot i demanar l’anul·lació completa d’aquesta promoció, no defensen una “protecció estricta del poble”, sinó que volen que hi hagi un model de creixement basat en conceptes com ara sostenibilitat social, econòmica i paisatgística, la participació ciutadana i la rehabilitació.

El grup indica també que han recollit 2.100 signatures de suport, a través del web change.org, i que representen una vintena de famílies, si bé matisen que d’aquestes només tres viuen de manera permanent a Éller, que segons els censos més recents té tot just uns 20 habitants empadronats.

L’Ajuntament defensa que són terrenys urbanitzables

El posicionament de Salvem Éller és totalment diferent del de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, que recorda que aquests terrenys són urbanitzables des de fa tres dècades, en base al POUM. I com d’altres consistoris pirinencs, veu com una “imposició” del Govern el fet que ara es vulgui reduir o fins i tot extingir aquests permisos donats ja fa anys. A més a més, consultat per El Punt Avui, l’alcalde de Bellver, Xavier Porta, ha negat que hi hagi cap projecte urbanístic en marxa ara mateix a Éller. I assegura que a l’Ajuntament -on governa la formació Endavant Cerdanya amb majoria absoluta- no els consta que ningú hi vulgui construir a curt termini.

Per això, l’ens municipal ha presentat també al·legacions, però en aquest cas demanant que es mantingui l’edificabilitat ja prevista. Porta lamenta que des de la Direcció General d’Urbanisme “ningú” no els ha donat “cap explicació” i es pregunta “per què uns terrenys sí i d’altres no”, en referència a les crítiques que el nou PDU ha despertat en molts ajuntaments pirinencs per les limitacions o extincions de planejaments que preveu. El batlle hi afegeix, en relació a Éller, que “si tan verge ha d’estar, fem-ho verge, però de debò”.

Els altres membres de SOS Pirineus són Salvem Coll de Pal, Salvem la Molina, Aturem el Polígon de la Carretera de les Llosses, la Plataforma Unitària contra l’Autopista Elèctrica, Salvem Salau-Sigmadot, Lo Pedrís i Sigmadot de l’Alt Empordà i la Vall de Ribes.