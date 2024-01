Salva Cornella, 31è al gegant dels Jocs Olímpics d’Hivern de la Joventut

Salvador Cornella en el gegant dels Jocs Olímpics d’Hivern de la Joventut de Gangwon, a Corea del Sud (FAE)

Salva Cornella ha disputat la passada matinada (horari andorrà) el gegant dels Jocs Olímpics d’Hivern de la Joventut de Gangwon (Corea del Sud). L’andorrà ha estat 31è. Cornella ha marcat un crono de 1.41.63 per a ser 31è, quan sortia amb el dorsal 41. L’andorrà marcava el 40è temps a la primera mànega, i el 32è a la segona. El guanyador avui ha estat el francès Nash Huot-Marchand, amb 1.34.37.

Aitor Mulero, el seu entrenador, ha explicat que avui hi havia dos traçats molt complicats per a un Cornella que no és especialista en gegant. “Li ha costat agafar el ritme”, ha informat el tècnic, que ha destacat el fet que el jove esquiador andorrà continuï “sumant experiència en gegant”. Demà es disputa l’última cursa d’aquests Jocs, l’eslàlom.