Salut prohibeix la fabricació, la venda i l’ús del TPO, una substància present en esmalts i gels semipermanents d’ungles

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret pel qual es prohibeix fabricar, vendre i utilitzar la substància química òxid de trimetilbenzil difenilfosfina (TPO), present en esmalts i gels semipermanents d’ungles. D’aquesta manera, els productes que continguin aquesta substància s’hauran de retirar de la venda o deixar d’utilitzar a partir de la publicació al BOPA del Decret, que està prevista per a aquest dijous, 18 de setembre.
El Ministeri de Salut ha pres aquesta decisió per a prevenir i evitar riscos sanitaris per a la població, tenint en compte que aquesta substància química presumptament presenta un perill per a la salut de les persones. Aquesta mateixa mesura també la va adoptar la Unió Europea que va prohibir el seu ús en tots els països membres, a partir del passat 1 de setembre.
L’òxid de trimetilbenzil difenilfosfina (TPO) és un fotoiniciador àmpliament utilitzat en cosmètics per a ungles, especialment en fórmules que requereixen l’activació sota la llum UV, com els gels.