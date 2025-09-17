Andorra coorganitza un esdeveniment per a donar visibilitat i protegir els nens i nenes en zones de guerra

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, participaran, durant la propera setmana, en els actes inclosos en la 80a Assemblea General de les Nacions Unides que es durà a terme a la ciutat de Nova York durant la setmana del 21 al 26 de setembre. El debat general de la 80a Assemblea General de les Nacions Unides se celebra sota el lema “Millor junts: 80 anys i més per la pau, el desenvolupament i els drets humans” i obre les intervencions als caps d’Estat i de Govern, el dimarts 23 de setembre. Es preveu que el cap de Govern faci la seva intervenció el divendres, dia 26, a partir de les 15.30 h (hora de Nova York).
De forma paral·lela, Andorra coorganitza, juntament amb el secretariat general per als Drets dels Infants en Conflictes Armats de les Nacions Unides i Malta, un esdeveniment de seguiment de la «Prove it Matters» (Demostra que t’importa) que es va impulsar en el marc de la 58a sessió del Consell de Drets Humans, el passat mes de març, a la seu de les Nacions Unides a Ginebra, i que té com a objectiu donar visibilitat i defensar i protegir els drets de les nenes i els nens en zones de conflictes bèl·lics.
La iniciativa també pretén fomentar la col·laboració entre els estats membres i la societat civil, a més d’obtenir voluntat política i suport, i defensar polítiques que prioritzin la protecció de les nenes i els que viuen actualment en zones afectades per conflictes. L’acte tindrà lloc a la seu de les Nacions Unides a Nova York, el dimecres 24 de setembre, a les 8.30 h (hora de Nova York).
Els representants andorrans participaran durant els propers dies en esdeveniments i reunions convocats per diferents organismes internacionals i països que se celebraran durant la setmana de l’Assemblea General. També estan previstes reunions amb els homòlegs dels diferents països per a reforçar la cooperació bilateral.