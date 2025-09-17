Olga Gelabert i Ferran Costa també assumiran la representació d’Andorra davant dels països nòrdics

El Consell de Ministres ha acordat aquest dimecres la substitució del fins ara ambaixador no resident, Gil Rossell, després que presentés la renúncia al càrrec. Davant d’aquesta situació, el Govern ha decidit que els ambaixadors Olga Gelabert i Ferran Costa sumin, als llocs d’acreditació actuals, la representació d’Andorra davant dels països dels quals fins ara Rossell n’era l’ambaixador, garantint així la contenció econòmica.
Així, Olga Gelabert assumirà el càrrec d’ambaixadora no resident davant de la República de Finlàndia, el Regne de Dinamarca i el Regne de Suècia, mentre que, de la seva banda, Ferran Costa representarà Andorra davant del Regne de Noruega i a la República d’Islàndia. Els dos ambaixadors assumeixen aquestes representacions a les que fins ara ja exercien.
Amb aquesta nova decisió, el Govern manté l’objectiu de disposar de representació diplomàtica a tots els països de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu en un moment clau com l’actual per a l’Acord d’associació i per a les altres negociacions en curs amb la Unió Europea.
Un cop aprovat el nomenament dels ambaixadors, el Ministeri d’Afers Exteriors procedirà a la demanda del plàcet als països d’acreditació respectius.