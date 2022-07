Salazar demana la valoració del Govern sobre les declaracions del ministre Gallardo i el feminisme

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata i consellera general, Judith Salazar, ha entrat aquest dimecres una pregunta oral que el Govern haurà de respondre en la propera sessió del Consell General, prevista per a aquest dijous, dia 7 de juliol.

La consellera general ha sol·licitat saber quina és la valoració que l’executiu fa sobre les declaracions que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va fer sobre el feminisme on va manifestar que “el discurs avui dia només el defensen els partits ancorats al segle XX i amb postulats anacrònics: comunistes, republicans, socialistes…”.

Salazar ha detallat que el Partit Socialdemòcrata “sí que es posa l’etiqueta de feminista clara i decididament” i demana que, per tant, s’aclareixi què entenen per “partits anacrònics i partits moderns”, tenint en compte “la situació de desigualtat que pateixen les dones, està lluny de ser corregida i perquè el feminisme no defensa una posició preponderant de la dona per sobre de l’home, sinó una posició d’igualtat”.