Millores en el reglament del Cos Penitenciari

Aquest dimecres ha quedat aprovat el Reglament de la uniformitat, de les divises i els distintius d’identificació, de les distincions, recompenses, gratificacions i felicitacions del personal de l’Administració adscrit al Departament d’Institucions Penitenciàries de conformitat amb el que estableix la Llei del Cos Penitenciari.

Aquest Reglament concreta els diferents uniformes, elements d’identificació dels membres del Cos Penitenciari, així com les distincions, recompenses i gratificacions que també poden ser atorgades als funcionaris o treballadors públics que hi són adscrits, tot donant compliment al mandat de desenvolupar-lo per via reglamentària.

La normativa estipula la uniformitat i els elements d’identificació dels membres del Cos Penitenciari així com les excepcions del port. També desplega el sistema que honora les actuacions dels agents del Cos Penitenciari i dels altres funcionaris o treballadors públics que hi són adscrits.

Es regulen els tipus de distincions i recompenses que es poden atorgar, incorpora la medalla al mèrit professional, i conserva atorgar la medalla al mèrit institucional. De la mateixa manera regula les situacions específiques que mereixen gratificacions i felicitacions, com també el procediment de concessió i remuneració de les mateixes gratificacions.

El Cos Penitenciari és un cos de seguretat pública al servei exclusiu dels interessos del Principat d’Andorra i dels seus ciutadans, i constitueix un cos especial dins de l’àmbit de l’Administració general, amb una estructura, organització i unes funcions específiques. Els membres del Cos Penitenciari tenen la condició d’agents de l’autoritat.