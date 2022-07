La Rider 468 Andorra continua present en el calendari motociclista andorrà

Amb la Penya Motorista l’Esquirol com a entitat organitzadora, la 6a edició de la RIDER 468 ANDORRA, es durà a terme els dies 8 i 9 de juliol, en un recorregut (ruta circular) de 405 km, amb sortida i arribada a Andorra la Vella.

En el decurs del traçat, que discorre per carreteres de l’Alt Urgell i Andorra, els participants es trobaran amb 7 “Controls de pas” en els quals hauran de segellar el “Carnet de pas” per tal de poder acreditar a l’arribada, que han passat pels llocs obligatoris de l’itinerari.

Aquest recorregut es farà amb les carreteres obertes al trànsit, per la qual cosa caldrà respectar sempre les normes de circulació.

És important tenir en compte que la RIDER 468 ANDORRA no és una carrera, per la qual cosa, no hi haurà classificació ni premis de cap mena. L’itinerari és suggerit, per tant es podrà escollir la ruta que resulti més convenient segons el nivell o les preferències de cada participant. Els participants que completin els segells del seu “Carnet de pas” rebran un exclusiu pin commemoratiu.

PARTICIPAR A LA RIDER 468 ANDORRA

RIDER 468 ANDORRA està oberta a la participació de motociclistes de totes les edats i nivells que comptin amb el permís de conducció de la moto amb què participaran. La participació pot ser a títol individual o en grup, independentment del nivell de cada participant.

Sense ser obligatori, es recomana que els pilots vinguin equipats de manera adequada segons el codi de circulació vigent. (Jaqueta / pantalons, granota, guants i botes). L’ús del casc i els guants és obligatori.

Les motos han d’estar matriculades i han de comptar amb assegurança vigent i la ITV al dia. No hi ha cap tipus de limitació quant a cilindrada ni tipus de moto, incloent-hi motos elèctriques. Aquestes han de ser conduïdes únicament pel participant que s’hagi inscrit. Les motos han de circular per si mateixes, i queda restringit el transport de la moto mitjançant altres vehicles.

És totalment obligatori seguir i respectar les normes de trànsit d’acord amb el codi de circulació vigent i amb atenció especial al pas per nuclis habitats.

Aquest any el Padoc/Village estarà instal·lat al pàrquing d’Enclar, a Santa Coloma (sota l’església).

AGENDA

Divendres dia 8/07/2022

18:00 h. OBERTURA PÀDOC/VILLAGE, recepció inscrits i entrega del dorsal i bossa de Benvinguda.

21:00 h. Presentació oficial pel Sud d’Europa de la nova ENERGICA EXPERIA elèctrica, a càrrec de l’importador a Andorra, ECOMOUTE, a la seva carpa.

22:00 h. Brífing.

23:30 h. Tancament recinte.

Dissabte dia 9/07/2022

07:00 h. OBERTURA Recinte, Recepció darrers inscrits.

08:00 h. SORTIDA Rider 468 Andorra.

20:00 h. SORTEIG.

20:30 h. SOPAR CLOENDA.

Durant tot el dia, hi haurà proves de motos elèctriques al Village, servei de Bar, etc.