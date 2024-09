Salardú tindrà una central de producció d’energia de biomassa

Una imatge de Salardú (Ajuntament de Naut Aran)

La Comissió d’urbanisme d’Aran ha donat llum verda a la modificació del planejament per a instal·lar a la vila de Salardú (cap del municipi de Naut Aran) una central de producció d’energia a base de biomassa que permetrà el desenvolupament d’una xarxa urbana de distribució de calor (District Heating) per als principals equipaments públics del nucli urbà.

L’any 2019, els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) de la Val d’Aran van signar un Conveni amb el Conselh Generau d’Aran per a garantir la neteja de les pistes forestals i la regeneració natural dels boscos. L’objectiu era produir estella per a biomassa com a font d’energia tèrmica alternativa als combustibles fòssils, concretament al gasoil de calefacció i a l’electricitat.

Ara, l’Ajuntament de Naut Aran impulsa la modificació del seu planejament per a definir la reserva dels sòls necessaris per a implantar una central tèrmica de biomassa de 1.200 kW per a produir l’energia necessària per a calefactar diferents edificis i infraestructures a través d’una xarxa d’aigua soterrada. La nova planta es construirà al costat de la piscina municipal descoberta. L’àmbit està parcialment ocupat per una edificació en planta baixa que allotja un garatge de maquinària municipal. L’edifici està cobert amb un terrat sobre el qual s’estén l’ús de piscina a causa del salt topogràfic del terreny, mentre que la resta de l’àmbit és una superfície plana amb pendent que permet el seu accés des de la C-28 i la comunicació amb el nucli de Salardú.

Mitjançant la modificació del planejament, es reconeix com a sistema de serveis tècnics l’edifici destinat a garatge de la brigada municipal, al qual s’adossarà la central de producció d’energia. També s’ajusten les actuals qualificacions de la resta de l’àmbit.