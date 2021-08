S’adjudiquen les obres de construcció de la nova rotonda de Juberrussa a la CG-1, a Sant Julià de Lòria

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, l’adjudicació del projecte de construcció d’un nou enllaç a la CG-1 a Sant Julià de Lòria, a l’alçada de la Borda Sabaté, denominat rotonda de la Juberrussa.

L’adjudicació de les obres de construcció–mitjançant concurs públic nacional, procediment obert i modalitat ordinària– ha recaigut sobre l’empresa Pidasa Serveis per un import de 2.394.075,99 euros i un termini d’execució de 15 mesos. Pel que fa als treballs de control de qualitat de l’obra, l’empresa Pirineu d’Inspecció i Control,SLU és adjudicatària per un import de 33.914,90 euros i un termini d’execució també de 15 mesos.

La nova rotonda se situarà al punt quilomètric 9,380 de la CG-1 i tindrà un radi exterior de 23 metres, similar al del nou enllaç ja existent entre la CG-1 i la carretera secundària de Fontaneda. L’objectiu d’aquesta infraestructura és facilitar els girs dels vehicles a la carretera general, tant per als cotxes com per als autobusos que cobreixen aquest sector, i tenint en compte les activitats comercials que existeixen a la zona.

A més, la rotonda suposarà un estalvi en el quilometratge dels autobusos de la línia L1, que ara han d’anar fins a la rotonda següent per a poder girar. També es destaquen les cues de sortida del país que sovint es formen a les hores punta i que, a partir de l’entrada en funcionament de la futura rotonda, s’escurçaran notablement, tant en longitud com en temps, per als vehicles que efectuïn un canvi de sentit.