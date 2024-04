S’actualitza la Taula Nacional d’Atribució de Freqüències i l´ús que es dona a cada freqüència al país

El pic de Carroi amb antenes d’Andorra Telecom (operadora)

En el darrer consell de Ministres es va aprovar, a proposta d’Andorra Telecom, l’actualització de la taula nacional de freqüències, la TNAF, un instrument essencial utilitzat per a assignar els diversos serveis de radiocomunicació i les diferents bandes de freqüències, des de 8,3 kHz fins a 3.000 GHz, especificant per a quin ús es farà servir cada freqüència al Principat d’Andorra.

La seva actualització és important per a adaptar-se als canvis tecnològics i als nous serveis emergents en el sector de les telecomunicacions, per a saber, per exemple, quina freqüència s’utilitza per a la telefonia mòbil, per a la ràdio, per a la TDT, etc. Informació que fins ara no s’especificava.

La Taula Nacional d’Atribució de Freqüències (TNAF) és una mena de “mapa” que s’utilitza per a dir als diferents serveis de comunicació, com ara la telefonia mòbil, la ràdio o la televisió, en quines freqüències poden operar. Es pot interpretar com una guia que assigna a cada servei la seva pròpia “autopista” d’ones de ràdio per a viatjar sense interferències.

S’ha actualitzat la taula de freqüències per a assegurar que tots els serveis de comunicació puguin funcionar de manera eficient, sense interferències i en línia amb les normes internacionals i els avenços tecnològics.

Els principals canvis inclouen l’adaptació a les atribucions del recent Reglament de Radiocomunicacions de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), la incorporació de nous serveis, l’eliminació d’atribucions obsoletes i l’ampliació de les bandes de freqüències.

L’espectre radioelèctric és un bé de domini públic, i la gestió d’aquesta taula recau sobre Andorra Telecom. La gestió de l’espectre radioelèctric de la TNAF segueix els tractats i acords internacionals de:

• Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT).

• Unió Europea (UE).

• Conferència Europea d’Administracions de Correus i Telecomunicacions (CEPT).

• Institut Europeu de Normes de Telecomunicació (ETSI).

La TNAF és un document que requereix actualitzacions constants a causa del seu contingut regulador i tècnic quant a la utilització de l’espectre radioelèctric.

Aquestes actualitzacions són necessàries per a mantenir l’ordre de l’espectre a Andorra i garantir que es compleixin les normatives internacionals.