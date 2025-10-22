La construcció de l’edifici Borda Nova II per 10,6 M€ sumarà 42 pisos més al parc públic de lloguer assequible

D’acord amb el compromís del Govern d’augmentar l’oferta d’habitatges de lloguer al país i amb l’objectiu que hi hagi més de cinc-cents pisos a preu assequible al mercat el 2027, el Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació dels treballs de construcció de l’edifici d’habitatges de preu assequible que s’ubicarà al carrer Terra Vella, número 32-34 d’Andorra la Vella, conegut com a Borda Nova II, al costat de l’edifici que ja està en construcció. L’empresa adjudicatària és l’UTE Edicom – TP La Coma. Les obres suposen una inversió de 10.654.700,98 euros i la previsió és que tinguin una durada de 35 mesos.
L’edifici tindrà de dues plantes soterrànies d’aparcament, una planta baixa i una primera planta, on coexisteixen els usos de local, habitatge i espai públic, i sis plantes d’habitatges. En total en resulten quaranta-dos pisos d’una a tres habitacions, un local, i cinquanta-dues places d’aparcament. L’estructura de l’aparcament serà de formigó, i l’estructura de les plantes destinades als allotjaments seran de fusta, continuant amb la línia de construcció amb aquesta tipologia d’edificacions.
L’edifici es construirà en una parcel·la del Comú d’Andorra la Vella, gràcies a l’acord entre el Govern i el Comú, que van signar un protocol per a la cessió del terreny el 2020, pel qual el Comú cedeix a l’Executiu la parcel·la de cessió urbanística obligatòria gratuïta per a equipaments públics. I aquest protocol recull el compromís per part del Govern de construir-hi un edifici de promoció pública per a habitatges de lloguer, destinat a la política d’habitatge de lloguer a preu assequible. Gràcies a aquesta entesa, ja es va projectar un primer edifici, que està en construcció, els treballs del qual es van adjudicar el març de 2023 i es preveu que estigui enllestit a finals d’aquest any. La zona de Terra Vella d’Andorra la Vella comptarà amb vuitanta-sis pisos: quaranta-quatre habitatges a Borda Nova I, i quaranta-dos habitatges a Borda Nova II.