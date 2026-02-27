Errors que cal evitar a l’hora de cuidar les plantes

Tenir plantes a casa aporta vida, però també implica conèixer unes pautes bàsiques perquè creixin sanes. Un dels errors més freqüents és excedir-se amb el reg. Sovint associem més aigua amb més cura, però aquest hàbit pot saturar el substrat i afavorir que les arrels es podreixin. Les plantes necessiten respirar, i un excés d’humitat contínua les debilita fins al punt que poden deixar de créixer o perdre fulles.
Una altra equivocació habitual és no tenir en compte l’origen de cada espècie. No totes requereixen el mateix tractament. Les plantes procedents de zones seques i caloroses, com moltes aromàtiques o les varietats mediterrànies, prefereixen intervals amplis entre regs i un substrat que s’assequi gairebé del tot abans de rebre més aigua. En canvi, les espècies d’origen tropical solen demanar més humitat ambiental i un reg més regular, però sense exagerar.
També es passa per alt l’observació directa. Cada planta reacciona d’una manera diferent a la llum, al reg i a la temperatura. Un fullatge pansit pot indicar manca d’aigua, però també excés; unes fulles grogues poden respondre a falta de nutrients o a una ubicació inadequada. Observar-les amb atenció i entendre el seu comportament ajuda a ajustar les cures.
Per Tot Sant Cugat