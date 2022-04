Rutes entre vinyes i vora el mar: del Vendrell a les Madrigueres

La via verda que uneix el Vendrell amb les platges ofereix als vilatans una forma de mobilitat alternativa per accedir als barris marítims del municipi.

Amb la possibilitat de desplaçar-se tant a peu com en bicicleta, es pot gaudir del recorregut per la via verda en contacte directe amb la natura.

La longitud total de la via verda del Vendrell a les platges és de 3.2 km.

Té el seu punt d’origen a l’inici de la carretera de Sant Salvador i el seu punt final a l’Avinguda Parlament de Catalunya, al barri de Sant Salvador.

Des del Vendrell, i passant per una zona força humanitzada de carrers, carreteres i urbanitzacions, podem arribar per exemple a la platja de les Madrigueres.

Aquesta és una zona costanera protegida que manté un ecosistema dunar ben conservat, on crien nombroses espècies d’ocells com el corriol.

Gran part del trajecte discorre per un sender de petit recorregut senyalitzat amb marques blanques i grogues (el PR C-12).

> Més informació

Per www.surtdecasa.cat