Ruixats febles a partir de mitja tarda

DIMARTS 20

mín: 3ºC | màx: 12ºC

Neu: 1.800m



Una cua de front desgastada farà augmentar la inestabilitat amb creixement de núvols des de primeres hores del dia. Al migdia els núvols es densificaran i a partir de mitja tarda esperem ruixats febles, més abundants a la meitat sud d’Andorra, on hi podran persistir fins a mitjanit.

La cota de neu se situarà a 1.800 metres.

Esperem gruixos de neu nova de fins a 5 cm per sobre de 2.000 metres, puntualment fins a 10 cm als cims més alts.

Vent de sud-oest, fluix a fons de valls i moderat en altitud.

Les temperatures màximes arribaran a 12ºC a Andorra la Vella, 10ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas de la Casa. La isoterma 0ºC se situarà a 2.300 metres.