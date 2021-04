“Les Firetes” molt més que un espai de diversió o lúdic. Són història, cultura, famílies que viuen moments inoblidables. Tradició viscuda generació rere generació. Aquesta visió és només la part que ens porta la memòria i l’arrelament a la terra.

D’altra banda veurem que les “firetes” ofereixen riquesa econòmica. D’elles viuen moltes famílies que generen consum a la nostra ciutat i els nostres negocis. Que inverteixen en publicitat en els nostres mitjans de comunicació, que compren en els nostres establiments i contracten serveis a les empreses de la ciutat. Generen riquesa i economia de proximitat.

Una altra perspectiva. La cultural. Les “firetes” es remunten a molts, molts anys enrere. Presents sempre en els moments importants de la ciutat, en els cors dels infants i adolescents que les esperen i viuen. La mateixa il·lusió de pares i avis que gaudeixen de veure aquests somriures i recorden alhora la seva pròpia infància.

Per aquests motius i molts més crec que si els teatres es poden obrir, els cinemes poden funcionar, i fins i tot ja alguns concerts, “LES FIRETES” complint totes les mesures de seguretat també haurien de ser presents. De no ser així no sols tenim el risc que perdin els seus negocis aquestes famílies que viuen d’això, tenim el risc de perdre a la nostra ciutat tradició, economia i cultura.

