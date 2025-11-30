Rugbi: Victòria contundent del VPC Andorra a Palma (0-59)

En rugbi, el primer equip masculí del VPC ha resolt el desplaçament, a Palma, amb una contundent victòria, un 0 a 59 que confirma la seva capacitat de governar el partit des del primer minut i fins al final. Fins i tot sense peces importants com Gaston i KG. L’equip ha mantingut intensitat, ordre i continuïtat en totes les fases, i ha anat ampliant el marcador amb una successió d’accions ofensives ben executades.
Les anotacions han estat repartides i han reflectit la capacitat col·lectiva del grup. Han marcat Josep Arasanz, Mateo Macchi, Adrià Casals, Xavier Vicente Cebadero, Galdric Jean Maurice i Ignacio Traversa, combinant assajos i transformacions fins a completar el resultat final. La presència d’aquest nombre de finalitzadors reforça el nivell estructural de l’equip en atac.
Les altres categories del VPC
En la resta de categories, el club ha tancat una jornada diversa. L’equip U14 ha imposat el seu domini amb un 84 a 26 en la final, mostrant solidesa i capacitat competitiva. El sènior masculí B ha guanyat 28 a 21, confirmant la seva regularitat. El conjunt U16 ha perdut a Sant Boi per 32 a 29, en un partit intens i disputat fins al darrer moment. El femení ha competit a Lleida i ha caigut per 24 a 16, mantenint opcions durant bona part del matx.
“El balanç global del cap de setmana expressa una línia de treball sòlida en totes les categories, amb el primer equip establint un punt de referència competitiu, els equips formatius mantenint un nivell alt i el B i el femení consolidant dinàmiques de creixement”, assenyalen des del club.