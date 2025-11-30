Un centenar de persones, a la festa de final de temporada de la Federació de Golf

Un centenar de persones van assistir aquest dissabte a la nit, a una nova edició de la Gala FGA, de la Federació de Golf d’Andorra, en la qual es lliuraven els premis i els reconeixements de la temporada 2025. Amb la presència de Mònica Bonell, ministra de Cultura, Joventut i Esports, la Festa del Golf Andorrà va començar amb els parlaments. Gabriel Guerrero, president de la FGA va destacar “l’augment de llicències que ha passat a ser de 582, a finals de novembre i del bon any esportiu que s’ha viscut”. Guerrero també va destacar “el treball que s’està portant a terme amb el grup de tecnificats que actualment el formen 12 jugadors” i com no podia ser d’una altra manera “la medalla de plata de l’equip nacional a l’Europeu Shield de Bulgària ha estat un èxit històric per a la nostra federació”.
Per la serva banda, la ministra, Mònica Bonell, va posar en valor “el gran treball que porteu amb la base, i el treball incisiu que l’FGA es porta a terme amb els programes de golf escolar, amb més de 2.000 alumnes dels tres sistemes educatius”. Bonell també va destacar “el gran treball que porteu a terme amb el treball a la Fundació Tutelar i la Fundació Nostre Senyora de Meritxell”.
Tot seguit, l’FGA va reconèixer la tasca dels tècnics: Yuseect Monzon, amb el projecte Golf Escolar, Golf Adaptat i Golf per la Gent Gran; Carles Pérez, com tècnic dels grup de tecnificats; i, José Manuel Lara, com a director tècnic. També va reconèixer a l’Aravell Golf Andorra i de Soldeu Golf Grandvalira per a acollir les quatre proves del Circuit Nacional 2025, a més dels patrocinadors que donen suport al golf del Principat.
En l’àmbit esportiu, l’FGA va lliurar els premis de les proves del circuit nacional i també l’acumulat final que va quedar de la següent manera:
Guanyador Sènior: Carlos Gosteli; guanyador Júnior: Martí Prats; guanyadora femenina: Mercè Riera Oriol; 2n del handicap superior: Xavier Prats; guanyadora handicap superior: Pilar Gutiérrez; 2n Handicap inferior: Carles Serra; guanyador handicap inferior: Jordi Armengol; i, guanyador scratch: Imanol Arrillaga.