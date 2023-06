Rosa Noray, directora de Cultura de la Generalitat al Pirineu

Rosa Noray, directora territorial de Cultura a l’Alt Pirineu i Aran (Foto: ERC)

El Departament de Cultura de la Generalitat culmina el desplegament dels seus serveis territorials arreu de Catalunya amb el nomenament de les persones que desenvoluparan les direccions d’aquestes dependències a les dues vegueries que quedaven per cobrir al territori, entre elles, la del Pirineu. Així, la direcció dels serveis territorials de Cultura a la vegueria del Pirineu, recau en Rosa Noray.

Noray és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, també es Màster en gestió de centres educatius (GEDIOE), i coneixedora de la llengua aranesa. S’ha dedicat a l´ensenyament de la llengua catalana des de sempre, tasca que va començar fent classes per a adults a l´Escola d’Administració Pública i també per al Consorci de Normalització lingüística.

També ha estat professora a l’Institut de Vielha. Actualment es professora de llengua catalana a l´Institut del Pont de Suert, on ha desenvolupat càrrecs de coordinació i d’innovació en diferents projectes del Centre. També disposa dels certificats en llengua aranesa.

Apassionada de la llengua catalana i la llengua ribagorçana, ha col·laborat, entre d’altres, en l´elaboració del petit diccionari ribagorçà i en l´estudi de la toponímia de Vilaller, amb col·laboració amb la Universitat de Lleida.