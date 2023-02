Roger Puig torna a la Copa del Món amb una 7è plaça a l’eslàlom de Kitzbuehel

L’esquiador de para esquí, Roger Puig, a Kitzbuehel (FAE)

La mítica pista d’eslàlom de Kitzbuehel (Àustria) ha acollit aquest dilluns la primera cita de la Copa del Món amb Roger Puig. L’andorrà ha finalitzat 7è. Avui la competició s’ha celebrat amb poca visibilitat i una pista en condicions complicades. Hi havia zones de neu tova i d’altres amb gel a sota, la qual cosa feia necessària una bona adaptació dels esquiadors.

Puig ha lluitat cada metre de la baixada, amb una primera mànega en què se situava 9è, i una segona en què remuntava per a acabar, finalment, 7è. Demà dimarts es disputa un segon eslàlom d’aquesta Copa del Món, amb una previsió de temps millor que la d’avui, amb sol.

Roger Puig, esquiador de para esquí: “Després de dues setmanes tornem a arrencar amb la Copa del Món, eslàlom a Kitzbuehel, increïble. Avui una setena posició, estic súper content d’aquesta posició. Demà, més i millor perquè hi haurà millor visibilitat i no faré els errors que he fet avui. Estem a tope. Bon resultat, amb un altre top7 com ens vam marcar d’objectiu al principi de temporada, així que súper bé, estem molt contents tot l’equip”.